Путин счел фантазиями разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Это попытка напугать Россию, отметил президент

Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более чем фантазией. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

Как отметил президент, подобными беседами офицеры бундесвера "фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых", а также "нас стараются запугать".

Однако в действительности подобные удары запрещены германским законодательством, напомнил Путин.

Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия.

12 марта депутаты Государственной думы единогласно приняли обращение к бундестагу, в котором призвали германских коллег провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя переговоры немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту, предупредил, что это может привести к третьей мировой войне.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус назвал причиной утечки подключение одного из участников по незащищенному соединению. Политик рассказал, что после случившегося провел переговоры с союзниками. По утверждению Писториуса, переговоры подтвердили, что доверие к ФРГ не было подорвано.

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