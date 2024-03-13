Путин: Россия развернет системы поражения у границ Финляндии

Российский лидер объяснил это вступлением Финляндии в НАТО

Россия активно реагирует на расширение НАТО на северо-западе своих границ и принимает меры для обеспечения своей безопасности. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что прежде у Москвы и Хельсинки были "просто идеальные" отношения и никаких взаимных претензий, "мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы". Однако Финляндия решила стать членом Североатлантического альянса.

Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения — теперь появятся.

В феврале глава финского кабмина Петтери Орпо заявлял, что власти Финляндии в настоящее время не видят угрозы нападения со стороны России, но считают, что страна подготовлена к потенциальному конфликту, обладая резервом в 800 тысяч человек.

Тем временем в НАТО определили роль другого нового участника альянса — Швеции — в потенциальном конфликте с Россией. Поскольку у Швеции нет прямой границы с Россией, страна будет играть для военных организаторов альянса роль, отличную от прифронтовых государств, превратившись в логистический центр, пишут британские СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"