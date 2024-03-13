Два человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе под Рязанью

Пострадавших пришлось госпитализировать

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе под Рязанью пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС. Людей пришлось госпитализировать. Их состояние оценивается врачами как среднетяжелое.

Возгорание на заводе произошло сегодня утром. Горит нефтеперерабатывающая установка. Эту информацию подтвердили в оперативных службах города. На месте работают пожарные расчеты.

Жители в социальных сетях пишут, что до пожара слышали два-три хлопка. Кому-то даже был слышен звук летящего дрона. Однако официального подтверждения этой информации нет. Также по разным данным площадь возгорания 100-200 квадратных метров.

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