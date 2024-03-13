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Два человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе под Рязанью

08:20
  • среда
  • 13 марта 2024

Пострадавших пришлось госпитализировать

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе под Рязанью пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС. Людей пришлось госпитализировать. Их состояние оценивается врачами как среднетяжелое. 

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Возгорание на заводе произошло сегодня утром. Горит нефтеперерабатывающая установка. Эту информацию подтвердили в оперативных службах города. На месте работают пожарные расчеты. 

Жители в социальных сетях пишут, что до пожара слышали два-три хлопка. Кому-то даже был слышен звук летящего дрона. Однако официального подтверждения этой информации нет. Также по разным данным площадь возгорания 100-200 квадратных метров. 

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