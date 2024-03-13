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Путин рассказал, какую страну хотел бы оставить внукам

08:33
  • среда
  • 13 марта 2024

Будущее России это наука, технологии и безопасность

Россия будущего должна иметь более технологичную экономику и быть самодостаточной в безопасности и обороне. Об этом в интервью Дмитрию Киселеву заявил Владимир Путин. Фрагменты публикует РИА Новости

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Президент напомнил, что прочная государственность и устойчивая экономика страны - это заслуга людей старшего поколения. И об этом стоит помнить. Но будущее все равно за детьми, уверен глава государства. Именно поэтому сейчас такой акцент делается на программе развития рождаемости. И уже подрастающее поколение будет формировать новую экономику - более технологичную. 

В ней найдется место новым научным разработкам, искусственному интеллекту, генетическим изысканиям. Если все это будет активно использоваться, а в области обороны и безопасности страна будет самодостаточной, то это обеспечит России прекрасное будущее, подчеркнул Владимир Путин. 

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