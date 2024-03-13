Путин назвал способ минимизировать потери России в спецоперации

Нужно увеличивать средства поражения, заявил президент

России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне спецоперации необходимо наращивать количество и мощь средств поражения. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

Глава государства заявил, что ответ на вопрос о сокращении потерь прост, поэтому развитие "идет, без всякого преувеличения, семимильными шагами" именно в этом направлении: чем мощнее и больше средств поражения, тем меньше потерь.

Нужно увеличивать средства поражения — количество и мощь средств поражения. Повышать эффективность применяемых сил и средств. Авиация — и тактическая, и армейская, даже и стратегическая, имея в виду, конечно, в тех компонентах, которые приемлемы для вооруженных конфликтов подобного рода.

Президент также подчеркнул, что оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции. Необходимо добиться того, чтобы на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу, отметил Владимир Путин.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия потеряла за два года спецоперации якобы всего 31 тысячу человек, объяснил, почему Киев пытается скрыть от своего народа ужасающую статистику реальных потерь.

В ходе спецоперации российские военные уничтожают и вооружения противника. 13 февраля в Министерстве обороны России сообщали, что за все время СВО ликвидировано 12292 беспилотных летательных аппарата, 570 самолетов, 265 вертолетов и 14994 танка Вооруженных сил Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"