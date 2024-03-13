Путин рассказал, что ответил Ельцину на предложение стать президентом

Глава государства вспомнил о событиях 1999 года

В 1999 году в ответ на предложение руководившего тогда страной Бориса Ельцина баллотироваться в президенты Владимир Путин, по его собственному признанию, заявил, что не готов.

Вспоминая о событиях того периода, российский лидер Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости пояснил, что "дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи".

И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач - он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и не дай бог еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне.

Владимир Путин заявил, что "в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности" он вновь ответил бы на подобный вопрос точно так же, если довелось бы вернуться назад.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к Борису Ельцину. Песков подчеркнул, что "это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны".

При этом ранее Владимир Путин отмечал, что первый президент России Борис Ельцин не "передавал ему власть" — он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.

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