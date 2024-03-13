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Российские войска гонят отступающих радикалов на запад

11:43
  • среда
  • 13 марта 2024

Отбивается один "опорник" за другим

Данные на донецком участке сегодня - позиции боевиков в Часов Яре. Ночью наши войска прорвали оборону ВСУ между городом и поселком Ивановское. И сейчас российская группировка активно продвигается вперед. Натиск оказался настолько мощным, что под прикрытием артиллерии штурмовые группы смогли подойти к деревне Ступочки. Еще вчера это был глубокий тыл ВСУ.

Командиры батарей корректируют огонь за окраины Невельского. По квадрату, в который отошли боевики. В радиоперехватах - доклады украинских офицеров. Позиции удержать не могут. Русские накрыли траншеи залпами огнеметов.

Удары по группировке ВСУ после освобождения Невельского только усилились. Российские войска решили не брать передышку. И гонят бандеровцев дальше на запад, отбивая один "опорник" за другим. Во время штурма захватили еще одну группу националистов. И плен, рассказывают боевики, это шанс спасти свои жизни. Особенно для раненых. Сами видели, как на днях собственные командиры расстреляли их сослуживца с перебитыми ногами.

На купянском направлении разведчики каждый день скрытно подбираются к траншеям боевиков в пригородах. И из засад сжигают их танки. Ситуация настолько критическая, что ВСУ без необходимости стараются не выводить технику в бой.

Единственное, что мешает быстрому продвижению на Купянск и Угледар - сплошные минные поля. Каждый день саперы снимают на пути наших колонн и отрядов десятки фугасов.

Стали известны подробности авианалета российских штурмовиков на пункт дислокации ВСУ в Селидово. Там были расквартированы националисты. Десятки из них убиты и ранены. Уничтожен пункт спутниковой связи, склад с боеприпасами, пять автомашин и ангары, где хранились запчасти для ремонта техники и запасы топлива. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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