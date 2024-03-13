Нет единства среди НАТО: политические сводки среды

Без американской помощи страдает не только украинский режим, но и Европа

О выделении таких долгожданных для Киева денег объявил советник президента Байдена Джейк Салливан. 300 миллионов долларов удалось сэкономить на закупках вооружений по более выгодным, чем ожидалось, условиям. Теперь эти средства пойдут на поставки Украине зенитных ракет "Стингер", артиллерийских - в том числе кассетных - боеприпасов, противотанковых систем и снарядов для РСЗО "Хаймарс". В Москве предупреждают - с каждым подобным шагом Вашингтон все ближе к точке невозврата.

Правда, в Пентагоне уже уточнили: всех этих средств ВСУ хватит лишь на пару недель. И еще на неделю – 126 миллионов, который Байден поручил отсчитать для Киева без согласования с Конгрессом. Все это суммы, далекие от 60 миллиардов, выделение которых до сих пор блокирует Палата представителей.

Без американской помощи страдает не только украинский режим, но и Европа, где понимают: основной груз противостояния с Россией США перекладывают на них. Договориться об укреплении восточных рубежей НАТО в Вашингтон прибыли президент и премьер Польши. Воевать напрямую США не хотят - проще найти еще немного денег.

"Соединенные Штаты планируют предоставить Польше новый прямой военный заем в размере двух миллиардов долларов, используя средства, ранее выделенные Конгрессом. А также продать 96 вертолетов "Апач", - сообщил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

"Единственное послание, которое у нас есть для Москвы, - о том, что Запад един как никогда прежде. Даже несмотря на проблему в Палате представителей. Вашингтон и все европейские столицы солидарны в намерении поддерживать Украину", - добавил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Однако он лукавит. Полного единства среди союзников по НАТО нет. Против размещения постоянных баз альянса на своей территории неожиданно выступила Швеция. Категорически не хотят вооружать Украину Словакия и Венгрия. В отношениях Будапешта и Вашингтона вообще назревает большой скандал: в МИД вызван американский посол. Отвечать за слова Байдена, назвавшего премьера Орбана диктатором.

В общем, единственные победы, которыми пока еще может похвастать действующий президент США, это успехи на партийных праймериз. Предсказуемо опередив других кандидатов в штатах Джорджия и Вашингтон, Байден досрочно набрал достаточное количество голосов для выдвижения кандидатом на выборах. Со стороны республиканцев те же результаты у экс-президента Трампа. Правда, оба еще могут выбыть из гонки по состоянию здоровья или из-за судебных преследований.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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