В Москве стартовал форум "Молодой специалист - строитель будущего"

Запланированы десятки деловых и образовательных программ

Региональный форум "Молодой специалист - строитель будущего" стартовал сегодня в московском "Манеже". Там пройдут десятки деловых и образовательных программ - панельные сессии, круглые столы, лекции, деловые игры.

Спикеры подробно расскажут об инновациях и будущем развитии сферы и ответят на вопросы участников. Также работают выездные лаборатории, где на практике можно познакомиться со строительными процессами.

Кроме того, участники смогут посетить ярмарку вакансий и стажировок 30-ти столичных компаний и архитектурных бюро.

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