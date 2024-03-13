ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал форум "Молодой специалист - строитель будущего"

11:50
  • среда
  • 13 марта 2024

Запланированы десятки деловых и образовательных программ

Региональный форум "Молодой специалист - строитель будущего" стартовал сегодня в московском "Манеже". Там пройдут десятки деловых и образовательных программ - панельные сессии, круглые столы, лекции, деловые игры.

Спикеры подробно расскажут об инновациях и будущем развитии сферы и ответят на вопросы участников. Также работают выездные лаборатории, где на практике можно познакомиться со строительными процессами.

Кроме того, участники смогут посетить ярмарку вакансий и стажировок 30-ти столичных компаний и архитектурных бюро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Форум "Молодой специалист - строитель будущего"
Форум "Молодой специалист - строитель будущего"
Форум "Молодой специалист - строитель будущего"
Форум "Молодой специалист - строитель будущего"
Форум "Молодой специалист - строитель будущего"
Форум "Молодой специалист - строитель будущего"
Форум "Молодой специалист - строитель будущего"
Форум "Молодой специалист - строитель будущего"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.