Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ильнара Яушева

Мальчик уже перенес операцию по пересадке костного мозга, был в ремиссии, но болезнь вернулась

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 11-летнего Ильнара Яушева из Башкирии.

У мальчика смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Он перенес операцию по пересадке костного мозга, был в ремиссии, но болезнь вернулась, став еще более агрессивной и опасной. Ильнару вновь предстоит трансплантация, после которой потребуется сопроводительная терапия. Необходимые лекарства повысят шансы на выздоровление и защитят организм ребенка от серьезных осложнений. Без них он может погибнуть. Но стоимость лечения - больше 5 миллионов рублей. Семья в отчаянии - таких денег у родителей нет.

Мы продолжаем помогать Ильнару все вместе - для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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