ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За ночь Воронежскую область атаковало больше 30 беспилотников

09:28
  • среда
  • 13 марта 2024

Сработала система ПВО

Больше 30 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили российские силы противовоздушной обороны в ночь на среду, 13 марта, в Воронежской области.

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе
17 человек эвакуировали из-за атаки беспилотника на Орловскую область

Как написал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, никто не пострадал, однако , в ряде муниципалитетов имеются незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

Например, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина.

Власти региона привлекли профильные службы к ликвидации последствий ночной атаки беспилотников, жителям окажут всю необходимую помощь, заверил Гусев.

Ранее, комментируя массированные атаки ВСУ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные готовы отразить нападки противника и делают все необходимое для защиты населения.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Он рассказал, что система срабатывает эффективно, но работа по ее усовершенствованию будет продолжаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ПВО
ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.