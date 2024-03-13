За ночь Воронежскую область атаковало больше 30 беспилотников

Сработала система ПВО

Больше 30 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили российские силы противовоздушной обороны в ночь на среду, 13 марта, в Воронежской области.

Как написал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, никто не пострадал, однако , в ряде муниципалитетов имеются незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

Например, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина.

Власти региона привлекли профильные службы к ликвидации последствий ночной атаки беспилотников, жителям окажут всю необходимую помощь, заверил Гусев.

Ранее, комментируя массированные атаки ВСУ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные готовы отразить нападки противника и делают все необходимое для защиты населения.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Он рассказал, что система срабатывает эффективно, но работа по ее усовершенствованию будет продолжаться.

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