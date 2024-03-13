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Посол Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте

09:42
  • среда
  • 13 марта 2024

При этом Вашингтон уверяет, что не отправляет на Украину военных

Заявления из Вашингтона о необходимости помочь украинским ударам по Крыму означают признание фактического участия США в конфликте — это опасный курс с непредсказуемыми последствиями. Такое заявление сделал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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Дипломат, которого цитирует ТАСС, напомнил, "что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам бить вглубь Крыма".

В США не хотят понять простую истину, что никакое американское оружие не остановит специальную военную операцию. Новая техника будет сожжена и уничтожена. Ее использование лишь приведет к увеличению жертв среди простых граждан постсоветской республики.

Тем временем Вашингтон объявил о первом в 2024 году транше военной помощи Киеву на сумму в 300 миллионов долларов. В новый пакет войдут зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды, более 80 противотанковых систем и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако хватит этого украинской армии лишь на две недели.

Объявлению Белого дома о новом пакете помощи Украине предшествовало заявление директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса. Глава американской спецслужбы предупредил, что Украина потеряет в 2024 году значительные территории, если ей не окажут существенную помощь.

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