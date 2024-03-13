Столица принимает выставку "Нижний Новгород - центр Великого чайного пути"

Она будет открыта для всех желающих до 14 апреля

В Москве проходит выставка-форум "Нижний Новгород - центр Великого чайного пути".

Она будет открыта для всех желающих до 14 апреля. Посетители могут попробовать необычные сорта чая, заваренные во время традиционной церемонии, осмотреть экспозицию, посвященную русскому самовару.

Кроме того, специалисты рассказывают об уникальных возможностях, которыми обладает Нижний Новгород в контексте развития туристического маршрута Великого чайного пути.

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