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Собянин: Доступ к электронной медкарте получил каждый второй москвич

09:39
  • среда
  • 13 марта 2024

Сервис стал ещё удобнее и информативнее

Доступ к электронной медкарте получил каждый второй житель столицы. Как отметил сегодня мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети, за четыре года работы сервис стал ещё удобнее и информативнее. Там доступны данные о больничных, направлениях к врачам, рецептах и не только.

Совсем недавно запустили новый раздел "Мои госпитализации". Теперь пациенты государственных стационаров впервые в мире получили возможность отслеживать сведения о ходе своего лечения в режиме онлайн. При необходимости, воспользоваться сервисом можно и с телефона.

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