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Путин рассказал, куда США тратят свой оборонный бюджет

09:56
  • среда
  • 13 марта 2024

Деньги уходят на содержание баз по всему миру

Американцы "распиливают" свой оборонный бюджет. В этом уверен Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Киселеву. Слова президента России цитирует РИА Новости. При этом Путин подчеркнул, что основная часть средств направляется на содержание баз во всем мире. И там деньги уходят "как в черную дыру". 

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Глава России назвал основные направления американского военного бюджета. Помимо содержания баз это развитие вооружения. Но туда, по мнению российского лидера, мало что попадает. Так как например гиперзвуковое оружие, на создание которого тратили огромные деньги, у американцев так и не появилось. 

В целом оборонный бюджет США, под данным Владимира Путина, составляет 860-870 миллиардов долларов в год. Это "абсолютно несопоставимо" с тем, что выделяет на эти цели Россия. 

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