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Собянин выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования

09:48
  • среда
  • 13 марта 2024

Фонд оказывает финансовую поддержку технологическим компаниями

Столичный Фонд развития венчурного инвестирования получит грант от правительства Москвы в размере 2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Фонд был создан в 2005 году. Он оказывает финансовую поддержку технологическим компаниями. Получить поддержку могут предприятия, занимающиеся информационными, образовательными и медицинскими технологиями, а также разработчики и производители современного промышленного оборудования.

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