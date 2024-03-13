Почти 60 беспилотников перехватила за ночь российская система ПВО

ВСУ продолжают попытки атаковать территорию России

В ночь на среду, 13 марта, и утром этого дня были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 58 беспилотников.

В том числе над территорией Воронежской области сбили 29 беспилотников, Белгородской области — 11, Брянской и Курской — по восемь, Ленинградской и Рязанской — по одному.

Днем ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в областном центре в здание администрации врезался беспилотник Вооруженных сил Украины. При этом одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию.

До того секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщал, что регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону из-за обострения угроз со стороны Украины и усиления диверсионной активности киевского режима.

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