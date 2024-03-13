Заменить хотят лишь "истощенных военнослужащих"

Планы украинских властей по мобилизации главным образом нацелены на замену "истощенных военнослужащих", которые сейчас находятся на поле боя. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Как пишет The Financial Times со ссылкой на заявление военного ведомства, в настоящее время таких бойцов ВСУ на фронте насчитывается 330 тысяч человек.

В Минобороны Украины отметили, что остальные новобранцы будут компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя.

Недовольство действиями киевского режима выливается в ВСУ в заговоры и планы переворота. Источники рассказали, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны. Представители разных элитных подразделений, разведки, спецподразделений СБУ, а также различных националистических батальонов всерьез обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский "пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается".

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