Евгений Петросян и его молодая жена вновь стали родителями

У пары родилась дочь

78-летний Евгений Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова вновь стали родителями. Чудесной новостью молодая жена юмориста поделилась в своих соцсетях, выложив семейное фото.

"Мои счастливые 35. И 4 года Вагана!" - подписала снимок Брухунова.

Других подробностей рождения ребенка она не сообщила, но по фото можно сделать вывод, что у пары родилась дочь.

Подписчики Брухуновой пришли в неописуемый восторг из-за новости о прибавлении в звездном семействе: "Умеете вы удивить!", "Вот так шок!", "Пусть малышка растет здоровой на радость маме и папе!", "Какая прелесть!"

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. Спустя пару месяцев у них родился сын Ваган.

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