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Украинский БПЛА атаковал здание ФСБ в Белгороде

10:15
  • среда
  • 13 марта 2024

Пострадавших нет

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде.

Пострадавших нет, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. У здания поврежден фасад и выбиты окна.

Официальных заявлений по поводу атаки еще не было. Губернатор Вячеслав Гладков также не сообщал о попытке атаки БПЛА.

Накануне в здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник. По последним данным, в результате этой атаки пострадали четыре человека.

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