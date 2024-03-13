Украинский БПЛА атаковал здание ФСБ в Белгороде

Пострадавших нет

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Белгороде.

Пострадавших нет, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. У здания поврежден фасад и выбиты окна.

Официальных заявлений по поводу атаки еще не было. Губернатор Вячеслав Гладков также не сообщал о попытке атаки БПЛА.

Накануне в здание администрации Белгорода врезался украинский беспилотник. По последним данным, в результате этой атаки пострадали четыре человека.

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