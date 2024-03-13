Cанкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека сняли в Евросоюзе

Также из списка удалили девять умерших лиц

Евросоюз снял санкции с экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и словацкого бизнесмена Йозефа Гамбалека. Соответствующее постановление опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза". Там отмечается, что из санкционного списка также должны быть удалены девять скончавшихся лиц.

Среди умерших, которых исключили из списков, приводится фамилия бывшего командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Однако основатель компании, Евгений Пригожин, даже после смерти остается под санкциями.

Причины отмены ограничений в отношении Воложа, Мндоянца и Гамбалека не приводятся. Ранее Reuters сообщало, что с Воложа могут снять санкции на основании "изменения его поведения". А за Гамбалека вступился президент Словакии Роберт Фицо.

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