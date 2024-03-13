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Cанкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека сняли в Евросоюзе

10:15
  • среда
  • 13 марта 2024

Также из списка удалили девять умерших лиц

Евросоюз снял санкции с экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и словацкого бизнесмена Йозефа Гамбалека. Соответствующее постановление опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза". Там отмечается, что из санкционного списка также должны быть удалены девять скончавшихся лиц. 

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Среди умерших, которых исключили из списков, приводится фамилия бывшего командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Однако основатель компании, Евгений Пригожин, даже после смерти остается под санкциями.

Причины отмены ограничений в отношении Воложа, Мндоянца и Гамбалека не приводятся. Ранее Reuters сообщало, что с Воложа могут снять санкции на основании "изменения его поведения". А за Гамбалека вступился президент Словакии Роберт Фицо.

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