Путин дал большое интервью Киселеву. Главные заявления президента

Об отношениях с Западом, переговорах по ситуации вокруг Украины, возможности ядерной войны и оборонном потенциале России

В своем недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин досконально обрисовал экономические и социальные задачи нашей страны на ближайшие 6 лет. Как отметил президент, Россия на стратегическом пути своего развития. Но как такое возможно - еще и в условиях санкций?

Здесь и далее - высказывания президента

Экономика растет - это же факт, причем факт, который зафиксирован не нами, а международными экономическими, финансовыми организациями. Мы действительно по паритету покупательной способности обогнали Федеративную Республику Германия, заняли ее место - пятое место - среди крупнейших экономик мира. Экономика Германии сократилась, по-моему, на 0,3 процента за прошлый год, а мы выросли на 3,6 процента.

Конечно, дел предстоит еще очень много, подчеркивает Путин. Мир давно приспособился к такому понятию, как недобросовестная конкуренция, отметил президент. И как бы ни старался Запад втянуть нас в очередную гонку вооружений, наша оборонная промышленность только набирает темпы - в отличие от тех же США.

Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание – и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там, как в черную дыру, все уходит – ничего не сосчитать. Там и идет основной распил. Хотя и при производстве средств поражения, вооружений в целом тоже тратятся такие деньги, которые трудно оценить. Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известная и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности, – то это просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО. Таким образом и нужно действовать.

Вопросы пополнения бюджета, конечно, возникают, и тут нельзя не затронуть тему налогов. Владимир Путин отметил, что государство идет навстречу бизнесу, который просит сделать систему стабильной, и, конечно, планирует снизить налоговое бремя для многодетных. Направлений поддержки семей сегодня много: от строительства или реновации детских садов, школ до прямой финансовой поддержки женщин и детей.

Настраивает на позитивный лад настроение в обществе. У нас 70 процентов мужчин и 72 процента женщин хотят иметь двух и более детей, и государство должно их поддержать. Это целый большой набор мер поддержки, который мы планируем. Их обязательно нужно реализовать, и мы это сделаем.

Все меры поддержки касаются и новых регионов.

Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего-четвертого сорта, с нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности.

Отвечая на вопросы о ходе спецоперации, президент еще раз подчеркнул: Москва доведет дело до конца. Западные спонсоры Киева так или иначе затрагивают тему переговоров, но в тоже время желают нанести России стратегическое поражение.

Мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле. Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, это как-то нелепо с нашей стороны. Мы готовы тем не менее к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты и тем более этот конфликт мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации. Мы знаем различные варианты, о которых идет речь, знаем те "морковки", которые нам собираются показывать для того, чтобы убедить нас в том, что момент настал. Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому, мы этого хотим.

И получить гарантии, которые нас бы устроили, подчеркнул президент. Потому что западным политикам доверия больше нет. Сейчас весь мир наблюдает за действиями России. И многие уже меняют отношение к происходящему на Украине.

Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации. Тогда появилась и идея о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря, потому что с людьми, которые руководствуются такими низменными принципами, с ними проще бороться. У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще, когда сыт, пьян, то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Сейчас нос в кокаине. Неважно, с такими проще, а с умными сложнее – они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего, они будут выбрасывать всякие свои "хотелки" под видом "морковки" для нас.

Путин подчеркнул: Россия готова к любым поворотам - и морально, и технически. Но заниматься расколами Западных элит не собирается - они с этим отлично справляются сами. Но готовы применять любое оружие, в том числе и ядерное, если речь пойдет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости.

Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Так, чтобы я ощущал себя каким-то вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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