Путин предупредил о последствиях ввода войск Польши на Украину

Польша хочет вернуть земли, которые считает своими, предупредил российский лидер

Если Польша введет свои войска на Украину, она уже не уйдет с украинской земли. Такое заявление сделал в среду. 13 марта, российский лидер Владимир Путин.

В интервью РИА Новости Владимир Путин пояснил, что Польша тогда захочет вернуть земли, которые считает исторически своими, хотя и лишилась их при Сталине.

Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется.

Ранее заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек заверил, что Варшава не планирует направлять своих военных на Украину даже в целях подготовки военнослужащих украинской армии. Как отметил политик, "мы не предполагаем, чтобы наши солдаты принимали участие в войне".

При этом заместитель начальника польского генштаба Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу в случае угрозы. О какой именно угрозе может идти речь, польский военный не уточнил.

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