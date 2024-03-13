Миру грозит финансовый кризис в случае конфискации активов России в ЕС

Это спровоцирует банкротство Euroclear

Ответ России на изъятие Еврокомиссией замороженных в европейской юрисдикции активов российского Центробанка может привести к новому финансовому кризису глобального масштаба. Об этом предупредил источник в Евросоюзе, который занимается изучением данной темы.

По словам собеседника Reuters, шаги, которые Москва предпримет в ответ на изъятие ее активов в ЕС, способны привести к банкротству ключевого европейского депозитария ценных бумаг — площадки Euroclear.

Чтобы избежать такого сценария, даже в случае принятия решения о конфискации российских активов Евросоюз не сможет изъять их все из Euroclear, подчеркнул источник. Их придется оставить на балансе Euroclear, чтобы обеспечить "финансовый буфер" и гарантировать выживание площадки под ударами ответных мер Москвы и ее международных партнеров.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) поручили экспертам "изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения" в плане изъятия российских активов и последствий таких действий.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что в случае присвоения Западом российских активов будет жестким "ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы".

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