Сальдо рассказал подробности ночной операции на правом берегу Днепра

Противник не ожидал удара

Российские десантники, морпехи и добровольцы ночью высадились на правый берег Днепра у Антоновского моста и провели там операцию.

Наши военные уничтожили несколько позиций противника, после чего без потерь отошли на левый берег Днепра, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск "Днепр" минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки", - написал он в своем telegram-канале.

Противник не успел вовремя среагировать и в результате потерял до 30 боевиков, добавил Сальдо.

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