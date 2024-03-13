Власти объяснили громкие звуки в Пскове

Ситуация в городе находится под контролем

Грохот, который раздается в среду, 13 марта, на улицах Пскова, встревожил местных жителей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поспешил успокоить население.

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, на полигоне под Псковом проходят плановые учения, в том числе с использованием противотанковых гранатометов.

Поводов для беспокойства нет, все в порядке и под контролем, заверил жителей Пскова Ведерников.

6 марта звуки сирен звучали в целом ряде российских регионов, однако оснований для беспокойства у местного населения не было. Министерство чрезвычайных ситуаций России объяснило, что проводилась комплексная техническая проверка готовности системы оповещения о ЧС.

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