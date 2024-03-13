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Финляндия призвала до 16 марта вывезти из страны российские автомобили

11:52
  • среда
  • 13 марта 2024

В противном случае их хозяевам грозят санкции

Власти Финляндии готовятся к введению мер по изъятию автомобилей, находящихся на территории страны и зарегистрированных в России. Финская таможня предупредила, что машины с российскими номерами должны покинуть территорию страны не позднее 15 марта 2024 года.
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Если это требование не будет выполнено, владельцам таких автомобилей придется выплатить таможенные сборы и НДС, а их транспортные средства будут эвакуированы с территории Евросоюза, говорится на официальном сайте таможни Финляндии.

В ведомстве посоветовали хозяевам машин с российскими номерами постоянно иметь при себе документы, подтверждающие право нахождения транспортного средства на территории Финляндии.

В Прибалтике еще осенью 2023 года продвигали идею конфискации автомобилей с российскими номерами, находящимися на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс задавался вопросом, "почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть".

Однако Эстония пока единственная из трех стран Балтии, которая не внедрила такую меру. О конфискации машин с российскими номерами объявили Литва и Латвия. Российская сторона охарактеризовала их действия как грабеж и предупредила, что предпримет ответные шаги.

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