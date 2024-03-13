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Собянин: В городских колледжах появится 10 тыс дополнительных мест для москвичей

12:30
  • среда
  • 13 марта 2024

Это позволит значительно увеличить число выпускников, поступающих на бюджетные места в колледжи

Для выпускников 9-х классов школ в столичных колледжах создадут 10 тысяч дополнительных бюджетных мест. Об этом сообщил Сергей Собянин. Это позволит примерно в 1,5 раза увеличить число выпускников, поступающих на бюджетные места в колледжи. Кроме того, удовлетворит спрос на получение перспективных и востребованных профессий, а также восполнить дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере города.

Подробнее - в Telegram-канале мэра.

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