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Маск поддержал Путина в вопросе применения ядерного оружия

11:46
  • среда
  • 13 марта 2024

Он прокомментировал публикацию в соцсети с цитатой из интервью

Илон Маск одним словом прокомментировал высказывание Владимира Путина о применении ядерного оружия в случае угрозы существования России как государства. В комментариях к посту англоязычного новостного блога Zero Hedge миллиардер написал "конечно". 

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Ранее в интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия возможно только в случае угрозы существования России, а также нанесения ущерба суверенитету и независимости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что западные лидеры регулярно "упражняются в ядерной риторике". Однако Россия им потакать в этом не будет. Применение ядерного оружия регламентировано российской ядерной доктриной. 

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