В метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку

Пострадавшая получила ранения шеи, головы и руки

В Москве арестовали мужчину, который ударил ножом отвергнувшую его ухаживания девушку.

Инцидент произошел в столичном метро на станции "Площадь революции". 23-летний мужчина познакомился с девушкой, а затем попытался слишком настойчиво проводить ее до дома. Получив очередной отказ, злоумышленник напал на девушку и ранил ножом в шею, голову и руку.

После содеянного он попытался скрыться, однако его задержали пассажиры и передали полиции, сообщили в столичной прокуратуре. О состоянии девушки ничего неизвестно.

Уточняется, что он уже был судим. Следователи возбудили уголовное дело "Покушение на убийство". По решению суда мужчину поместили в СИЗО.

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