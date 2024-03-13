В Подмосковье задержали группировку производителей наркотиков

Она состояла из граждан Армении

В Подмосковье в ходе операции ФСБ задержали крупную преступную группировку, которая производила и сбывала наркотики. Об этом сообщает РЕН-ТВ. Действовали злоумышленники на территории частного домовладения в Чехове.

Отмечается, что во время обыска, у подозреваемых изъято 86 килограммов мефедрона. Кроме того, лабораторное оборудование и химические вещества для изготовления синтетических наркотиков.

Все задержанные - граждане Армении. Их заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям, которые предусматривают наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводится проверка всех обстоятельств их преступной деятельности.

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