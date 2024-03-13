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Путин рассказал об отношении россиян к прогрессивному налогообложению

12:21
  • среда
  • 13 марта 2024

Общество воспримет это нормально, заявил президент

В российском обществе нормально отнесутся к планирующимся изменениям в налоговой сфере, которые приведут к введению прогрессивного налогообложения. Об этом в среду, 13 марта, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
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Как пояснил глава государства, по сути, речь идет про прогрессивный налог. Раскрывать детали Владимир Путин не стал, пояснив, что "над этим нужно поработать", сообщает РИА Новости.

И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области.

29 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Путин предложил правительству подумать о модернизации налоговой системы России, сделав ее более справедливой за счет перераспределения фискальной нагрузки в зависимости от уровня доходов. Президент подчеркнул, что налоговая система должна обеспечить ресурсы для реализации планов, озвученных в послании.

При этом правоохранительные органы добиваются компенсации налоговых недоимок, суммы которых в ряде случаев составляют сотни миллионов рублей. В частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что блогеры Валерия и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей.

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