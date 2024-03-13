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Таганский суд оштрафовал Googlе на 4 миллиона рублей

12:33
  • среда
  • 13 марта 2024

Штраф выписали за отказ ограничить доступ к видео на YouTube

Компания Google получила очередной штраф за отказ ограничить доступ к ролику на YouTube. Материал содержал запрещенную на территории России информацию. Постановление вынес Таганский суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сумма штрафа составила 4 миллиона рублей. Корпорацию признали виновной в административном правонарушении по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях.

Отмечается, что санкции, предусмотренные данной статьей, начинаются от 800 тысяч рублей. Суд принял решение о применении максимального размера штрафа. Какой именно материал требовал ограничений, не указывается.

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