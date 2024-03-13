Росгвардия уничтожила 30 диверсантов при попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

И два минометных расчета

Росгвардия ликвидировала 30 украинских националистов во время попытки прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта.

Как сообщили в ведомстве, порядка 300 боевиков с техникой предприняли попытку прорваться через российскую государственную границу в Белгородскую область.

Бойца Росгвардии при поддержке пограничников и военных не допустили проникновение ДРГ, ликвидировали 30 боевиков и уничтожили два минометных расчета.

Также росгвардейцы отметили высокую эффективность современных отечественных средств противодействия БПЛА.

Накануне Минобороны России и ФСБ рассказали о попытках прорыва украинских диверсантов на территорию Курской и Белгородской областей. Противник потерял 234 человека убитыми и 12 единиц техники.

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