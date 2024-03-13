Гагаузия попросила Россию поставлять газ напрямую по льготным тарифам

Стороны обсуждают такие поставки

Гагаузия обсуждает с Москвой прямые поставки газа по льготным тарифам. Об этом в среду, 13 марта, рассказала глава автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул.

Политик отметила, что Гагаузия планировала получать газ из Турции, однако сделка, заключенная с турецкими предпринимателями, была сорвана нынешним руководством Молдавии.

Гуцул, недавно побывавшая с рабочим визитом в Москве, рассказала, что обратилась к российским властям, чтобы жители автономии могли получать газ от "Газпрома" по льготному тарифу. По словам главы Гагаузии, со стороны властей России "есть полное понимание и поддержка в этом вопросе", сообщает РИА Новости.

Евгений Гуцул выиграла в мае 2023 года выборы башкана — так официально называется должность главы Гагаузии. Политика поддержали 52% избирателей, явившихся на участки. В своей предвыборной кампании Гуцул обещала отстаивать особый статус Гагаузии и требовать восстановления торгово-экономических отношений с Россией.

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