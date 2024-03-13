Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Этого события все ждут

Президент России Владимир Путин посетит Турцию, сроки поездки оперативно согласовываются по дипломатическим каналам.

Об этом в среду, 13 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Визит Путин готовится давно, ему есть что обсудить со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом – это торгово-экономические отношения, а также региональные и международные вопросы.

"Мы тоже ждем этого визита, мы ждем этих контактов на высшем уровне. Очень много тем актуальных", - сказал представитель Кремля.

Ранее Эрдоган заявил, что визит Путина ожидается после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут в конце марта.

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