Мужчина, проживший 70 лет в железном ящике, скончался

Двухметровая коробка заменяла ему легкие

Пол Александер, который 70 лет прожил в железном ящике, скончался в минувший понедельник. Сообщение об этом появилось на его странице в социальных сетях. Как пишет Daily Star, мужчина известен под прозвищем "полиомиелитный Пол".

В возрасте 8 лет Пол заболел полиомиелитом. Следствием болезни стало то, что его парализовало практически полностью. Он мог двигать только головой, ртом и шеей. И умер бы от удушья, если б не аппарат, который вместо его сердца двигал кровь и дышал вместо его легких. Так он прожил 70 лет.

За это время Под закончил колледж, стал юристом и публиковал свои работы. Его история вдохновляла тысячи людей по всему миру. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, который дольше всех прожил на аппарате искусственного дыхания.

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