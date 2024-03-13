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Мужчина, проживший 70 лет в железном ящике, скончался

12:52
  • среда
  • 13 марта 2024

Двухметровая коробка заменяла ему легкие

Пол Александер, который 70 лет прожил в железном ящике, скончался в минувший понедельник. Сообщение об этом появилось на его странице в социальных сетях. Как пишет Daily Star, мужчина известен под прозвищем "полиомиелитный Пол". 

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В возрасте 8 лет Пол заболел полиомиелитом. Следствием болезни стало то, что его парализовало практически полностью. Он мог двигать только головой, ртом и шеей. И умер бы от удушья, если б не аппарат, который вместо его сердца двигал кровь и дышал вместо его легких. Так он прожил 70 лет. 

За это время Под закончил колледж, стал юристом и публиковал свои работы. Его история вдохновляла тысячи людей по всему миру. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, который дольше всех прожил на аппарате искусственного дыхания. 

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