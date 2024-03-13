Собянин открыл обновленный универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"

Здесь созданы все условия как для проведения тренировок, так и различных мероприятий

Реконструкция "Дружбы" - еще один знаковый проект возрождения олимпийского комплекса "Лужники". Масштабный ремонт универсального спортивного зала напрашивался давно. Арену построили к Олимпиаде-80. И после Игр ее активно эксплуатировали.

Несколько многофункциональных залов, медицинские кабинеты, пресс-центр, кафе - все это для спортсменов любых возрастов.

"Исторический спортивный комплекс "Дружба", олимпийский комплекс получил новую жизнь, новое дыхание, новое рождения после длительной, сложной реконструкции. Снова тысячи спортсменов будут здесь заниматься. Получать удовольствие от занятий в таком прекрасном зале", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Перед проектировщиками стояла задача организовать помещения, где можно было бы заниматься несколькими видами спорта. А значит, нужно было подобрать особые материалы для напольного покрытия, которое подходило бы всем. Рассчитать размеры полей и кортов. Все согласовывали со спортсменами.

Подумали и том, чтобы потоки людей не пересекались. Для этого предусмотрели несколько входов и выходов. В процессе ремонта заменили инженерные коммуникации, остекление, системы вентиляции и кондиционирования.

"Теперь здесь очень серьезная мультимедиа-система для проведения мероприятий. Система безопасности - на самом высоком уровне. А также самое современное напольное покрытие", - указал Евгений Кривцов, управляющий универсального спортивного зала "Дружба".

В какой-то момент "Дружба" стала меккой для теннисистов. В спорткомплексе тренировались и любители, и звезды. Эта традиция будет продолжена. К слову, в легендарной "ракушке" есть огромный зал и для настольного тенниса.

В конце 1970-х архитекторов вдохновила знаменитая арена Palazzetto dello Sport в Риме. Здание должно было напоминать морскую звезду. Но спортсмены почему-то прозвали его "ракушкой". Внешний вид "Дружбы" не изменился: его только обновили. Снаружи здание выглядит компактным. Однако его общая площадь - свыше 16 тысяч квадратных метров. Так выглядели помещения всего 6 лет назад. Сегодня их не узнать. Но душу легендарной "ракушки" удалось сохранить.

"Практически каждый год здесь была серия мероприятий по самбо, дзюдо, по фехтованию. Заходишь в этот зал и вспоминаешь все те события, которые проходили с нами в детстве, в ту нашу бытность, когда мы сами были спортсменами", - сказал Александр Яковлев, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России по самбо.

В "Дружбе" использовали много новейших технических решений. В центральном зале, рассчитанном на 3000 зрителей, установлены телескопические трибуны. Система-трансформер одним нажатием кнопки позволяет задвигать их или выдвигать.

На главной спортивной арене универсального зала "Дружба" разметка нанесена для пяти разных видов спорта. Здесь будут проводить основные массовые спортивные соревнования. Но использовать площадку можно и для проведения концертов. Для этого есть все необходимое оборудование.

После реконструкции в спортзале "Дружба" будут проходить соревнования и тренировки по мини-футболу, волейболу, боксу, самбо, спортивным танцам, художественной гимнастике.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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