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Песков объяснил, в чем Путин видит справедливость изменений налоговой системы

13:00
  • среда
  • 13 марта 2024

Госдума и кабмин проработают конкретные параметры

Российский лидер Владимир Путин видит основной принцип справедливости налоговых изменений в том, чтобы зарабатывающие меньше платили меньше налогов, а более обеспеченные должны платить больше. Такое заявление сделал в среду, 13 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин рассказал об отношении россиян к прогрессивному налогообложению

Спикер Кремля отметил, что основные направления прогрессивного налогообложения будут разработаны и предложены Государственной думой и правительством.

Как уточнил Песков, речь идет про "основные модальности и технологии для этого, целесообразные для нынешнего момента", сообщает ТАСС.

29 февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Путин предложил правительству подумать о модернизации налоговой системы России, сделав ее более справедливой за счет перераспределения фискальной нагрузки в зависимости от уровня доходов. Президент подчеркнул, что налоговая система должна обеспечить ресурсы для реализации планов, озвученных в послании.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что общие налоговые поступления в бюджет России по итогам 2023 года составят примерно 46 триллионов рублей. По словам Егорова, "очень хорошо чувствуют себя" региональные налоги и сборы, где рост сборов составляет 14%.

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