Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли в Подмосковье

На федеральной трассе "Москва-Казань"

В Подмосковье прошли масштабные учения по ликвидации последствий ДТП на федеральной трассе "Москва-Казань".

По легенде, на скоростной дороге М-12 произошло столкновения двух машин. В результате восемь человек пострадали, а в районе аварии образовалась многокилометровая пробка, в которой застряли почти 800 человек. Из-за перекрытия до места ЧП пришлось добираться по бездорожью на снегоболотоходах.

Специалистам удалось быстро потушить пожар, пострадавших деблокировали и передали врачам. Чтобы пустить движение по свободным полосам, разобрали разделительное ограждение.

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