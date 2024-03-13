Масленичные гулянья устроили на площадке перед Морозовской больницей

Порадовать детей пришли сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы

У детской Морозовской больницы сегодня с утра - пожарные машины, кинологи. Но никаких чрезвычайных происшествий. Наоборот - только приятные!

Пациенты Морозовской больницы отмечают Масленицу с давними добрыми друзьями из Пожарно-спасательного центра Москвы. Они приехали в гости - как всегда с подарками и развлечениями. Можно рисовать, участвовать в мастер-классах, отгадывать загадки.

Дети теперь вообще о пожарных и спасателях знают все. Примеряют на себя форму. С интересом рассматривают инструменты, которые ежедневно используются в работе. Но самый любимый детский аттракцион - подниматься ввысь. Некоторые, прокатившись, снова становятся в очередь. И даже принимают важное в жизни решение - кем быть.

А по соседству на радость восторженной публике Тея - собака породы дратхаар - демонстрирует разные трюки. Но она вообще-то тоже из команды спасателей.

И, конечно, как же на Масленицу без вкусных блинов и хороводов.

"Для детей, особенно в условиях больницы, очень важны положительные эмоции. Безусловно, пребывание в стационаре в определенной степени стресс, но обязательно должны присутствовать мероприятия, которые будут бороться с этим стрессом и давать положительные эмоции даже там, где их сложно найти", - указал Валерий Горев, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы.

Традиции таких совместных со спасателями праздников не нарушают уже который год. И следующая встреча обязательно будет 1 июня - в День защиты детей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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