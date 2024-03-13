Началась реставрация вагоноремонтных мастерских на Пресне

Сейчас специалисты исследуют здания

Столичные гимназисты - народ пытливый, любознательный. Удивить их сложно. Но сегодня - как раз такой случай. Когда еще можно почувствовать себя реставратором? Да еще если речь идет об исторических постройках на Пресне. Скоро они начнут жить заново, стартует их масштабная реставрация. Что это за кропотливый труд, можно понять на личном примере. Взяв в руки дореволюционный кирпич.

Цвет подбирают тщательно и внимательно. Азарт такой, что даже учителя перестают следить за временем. Странные, непонятные слова - докомпоновка, вычинка - обретают реальный смысл. Знали бы 155 лет назад строители мастерских Московско-Александровской железной дороги , куда локомотив истории приведет их здания! Промышленный бум, революции, войны. От комплекса осталось несколько цехов, охраняемых государством.

"Наши объекты культурного наследия относятся к уникальной русской красно-кирпичной архитектуре. В них имеются элементы, которых не так много сохранилось. Эти сухарики карнизов, которые мы видим на каждом из четырех объектов культурного наследия", - отметила Ирина Нечаева, руководитель проекта.

Фасады действительно впечатляют. На первый восхищенный взгляд тут и утрат не так много. Внутри тоже дух захватывает. Великолепно сохранившиеся кирпичная арка, окна, перекрытия. И такой простор! Его, кстати, тоже сохранят.

После реставрации в этих зданиях будет высокая кухня, не менее высокая мода, плюс образовательные и культурные проекты. Москва получит новый квартал и общественное пространство. А любой желающий сможет наконец-то увидеть то, что было скрыто за высоким забором целых 155 лет.

"Данные объекты культурного наследия всегда являлись частью промышленной территории и были скрыты от глаз и жителей района, и городских жителей. Не было возможности оценить такие уникальные объекты архитектуры для всего города. Поэтому ключевой идеей было этот забор убрать и сделать здания общедоступными", - объяснила Евгения Борзова, руководитель управления коммерческой недвижимости компании-застройщика.

К окончанию реставрации эти дети подрастут, определятся с профессией. Но кем бы они ни стали, наверняка будут гордиться любимым городом. В котором так бережно относятся к прошлому. Ради будущего.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"