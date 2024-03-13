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Кремль раскрыл преспективы отношений с Арменией

13:20
  • среда
  • 13 марта 2024

Ереван поставил на паузу членство в ОДКБ

Москва продолжит поддерживать контакты с Ереваном, чтобы прояснять ситуацию насчет членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в среду, 13 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля отметил, что в администрации главы государства слышали заявления армянских политиков — в этом направлении предстоит большая работа, сообщает ТАСС.

Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр.

Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил, что его страна хочет получить ответы на вопросы о суверенной территории, а в противном случае Армения выйдет из ОДКБ. Политик подчеркнул, что ждет от организации ответ, который "соответствует представлениям правительства страны", любые другие варианты Ереван не устраивают.

Между тем депутат парламента Армении, секретарь оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян предупредил, что стране грозит катастрофа из-за политики властей, в рамках которой происходит разрыв отношений с Россией и выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности.

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