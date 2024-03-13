СМИ: СБУ взяла на себя ответственность за атаки на НПЗ в России

Всего украинцы признались в трех атаках

СБУ взяла на себя ответственность за атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Об этом сообщает Укринформ. Издание ссылается на свой источник. Отмечается, что сутки дроны пытались атаковать заводы в Кстове и Рязани, а также в Киришах.

Накануне дроны были сбиты над НПЗ в Нижегородской области. В результате падения обломков произошло возгорание. Пожар был потушен к вечеру.

Сегодня пожар возник на НПЗ в Рязани. Там горели две емкости для переработки сырой нефти. Сейчас возгорание уже потушено. Пострадали три человека.

Российские власти не раз говорили, что Украина превратилась в страну-террориста. Еще 6 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Киев в террористических атаках на объекты топливно-энергетического комплекса.

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