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СМИ: СБУ взяла на себя ответственность за атаки на НПЗ в России

14:04
  • среда
  • 13 марта 2024

Всего украинцы признались в трех атаках

СБУ взяла на себя ответственность за атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России. Об этом сообщает Укринформ. Издание ссылается на свой источник. Отмечается, что сутки дроны пытались атаковать заводы в Кстове и Рязани, а также в Киришах.

Два человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе под Рязанью
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Накануне дроны были сбиты над НПЗ в Нижегородской области. В результате падения обломков произошло возгорание. Пожар был потушен к вечеру.

Сегодня пожар возник на НПЗ в Рязани. Там горели две емкости для переработки сырой нефти. Сейчас возгорание уже потушено. Пострадали три человека.

Российские власти не раз говорили, что Украина превратилась в страну-террориста. Еще 6 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Киев в террористических атаках на объекты топливно-энергетического комплекса.

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