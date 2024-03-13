В США рассказали о готовности Пентагона передать Киеву ATACMS большей дальности

Официально об этом пока не объявляли

Министерство обороны США готово направить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом в среду, 13 марта, пишет The Wall Street Journal.

Как отметили источники издания, Пентагон готов предоставить подобные ракеты киевскому режиму, поскольку для собственных нужд Соединенные Штаты могут использовать новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM).

Однако официальное подтверждение этой информации из Вашингтона пока не поступало.

Ранее американские СМИ уже писали, что Соединенные Штаты работают над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS "еще большей дальности", что "позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова".

При этом Германия отказывается отправлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Российский лидер Владимир Путин объяснил, что "если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение Конституции Федеративной Республики Германия".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"