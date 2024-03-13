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МИД России предостерег от призывов отдать Запорожскую АЭС Украине

13:58
  • среда
  • 13 марта 2024

Это попытка посягательства на суверенитет России

Призывы вернуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или установить над ней международный контроль рассматриваются как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России. Такое заявление сделали в среду, 13 марта, в российском Министерстве иностранных дел.
Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрывах в районе Запорожской АЭС

Ведомство подчеркнуло, что будет расценивать таким образом любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций.

Россия будет и далее усиливать защиту Запорожской АЭС и Энергодара, чтобы не дать возможность Киеву и его кураторам в лице коллективного Запада ее нарушать, говорится на официальном сайте МИД.

В январе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предупредил, что потенциальная угроза крупной ядерной аварии на запорожской АЭС по-прежнему очень реальна. Он признал, что АЭС не подвергалась обстрелам в течение длительного времени. При этом открыто подтвердить вину в этом украинских боевиков он отказался.

Тем же, кто до сих пор надеется на возвращение российских регионов Украине, в России советуют не питать напрасных иллюзий. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивал, что "позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" — тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится".

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