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Россия вошла в топ-10 стран по применению искусственного интеллекта

14:17
  • среда
  • 13 марта 2024

Президент говорил о необходимости самодостаточности в этой сфере

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта (ИИ) входит в десятку лидеров во всем мире, а общий уровень внедрения ИИ в приоритетных сферах экономики достиг 31,5%. Об этом в среду, 13 марта, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

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Как подчеркнул глава Минэкономразвития, высокий уровень зрелости ИИ позволяет массово применять его в бизнесе и системе государственного управления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза.

Решетников призвал создавать стимулы для тех, кто еще не внедрил искусственный интеллект, а также развивать фундаментальную науку, методы расчетов для нейросетей, новые способы формирования моделей и оптимизацию вычислений, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение искусственного интеллекта остановить невозможно — это очевидно. Президент заявил, что "не склонен соглашаться с теми, кто здесь видит какой-то конец света, видит, что будет другая эпоха в жизни человечества, эра машин, которые будут управлять человеком".

Глава федерального правительства Михаил Мишустин отмечал, что Россия входит в тройку мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях. Политик заявил, что широкое применение цифровых технологий позволяет реагировать не только на внутренние, но и на внешние вызовы.

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