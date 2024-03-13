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"Клевета и ложь": Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой

14:38
  • среда
  • 13 марта 2024

Камнем преткновения стала история с допингом в анализах Камилы Валиевой

Тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе резко отреагировала на заявление заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о том, что допинг фигуристке Камиле Валиевой мог дать только ее наставник.

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По словам Тарасовой, ни один спортсмен не может сам принять какой‑либо препарат — любые средства "может дать только тренер".

Тутберидзе, воспитанницей которой является Валиева, потребовала от Татьяны Анатольевны официальных извинений, сообщает "Матч ТВ".

Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст.

Ранее Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года, а Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации спортсменки на четыре года по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Результаты фигуристки на некоторых спортивных турнирах аннулированы.

Российская фигуристка уверяла, что не принимала запрещенных препаратов. Судьи заявили, что склонны верить в отсутствие злонамеренности в действиях Валиевой, но факт наличия допинга считают доказанным.

За Камилу Валиеву вступились не только представители спорта и общественности, но и Кремль. Фигуристка поблагодарила всех, кто остается рядом и поддерживает ее.

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