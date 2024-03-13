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В Белгороде отменили массовые гуляния на Масленицу

14:31
  • среда
  • 13 марта 2024

Обстановка в городе не располагает к праздникам

Власти Белгорода приняли решение не проводить праздничные мероприятия в городе на Масленницу.

Это связано с оперативной обстановкой в городе, сообщил мэр города Валентин Демидов. Власти выразили надежду, что горожане с пониманием отнесутся к такому решению.

"К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовывать праздники, которые ранее традиционно проходили в Белгороде на Масленицу.  

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. В среду украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Задние получило повреждения, пострадавших нет.

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