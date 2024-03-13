ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тело младенца нашли в подвале частного дома в Новосибирске

14:36
  • среда
  • 13 марта 2024

Многодетная мать решила не сообщать о родах врачам

В одном из частных домов в Новосибирской области в подвале обнаружили тело младенца. Следственное управление СК России по региону начало проверку. ЧП произошло в Болотнинском районе. Эксперты установили, что малыш - новорожденный, сообщает РИА Новости

В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете
Младенец умер в США от коронавируса

Мать ребенка - многодетная. Очередного малыша родила 11 марта. Сама женщина утверждает, что решила не обращаться в медучреждение. Но младенец родился мертвым. Тогда она просто положила его в ведро и унесла в подвал. 

Специалистам предстоит уточнить причины смерти ребенка. А следователи проводят проверку работы органов опеки и выясняют, какая работа проводилась с семьей. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.