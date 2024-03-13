Тело младенца нашли в подвале частного дома в Новосибирске

Многодетная мать решила не сообщать о родах врачам

В одном из частных домов в Новосибирской области в подвале обнаружили тело младенца. Следственное управление СК России по региону начало проверку. ЧП произошло в Болотнинском районе. Эксперты установили, что малыш - новорожденный, сообщает РИА Новости.

Мать ребенка - многодетная. Очередного малыша родила 11 марта. Сама женщина утверждает, что решила не обращаться в медучреждение. Но младенец родился мертвым. Тогда она просто положила его в ведро и унесла в подвал.

Специалистам предстоит уточнить причины смерти ребенка. А следователи проводят проверку работы органов опеки и выясняют, какая работа проводилась с семьей.

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